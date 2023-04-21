Мендилибар: «Довольно удивительно, что обыграли «МЮ» так уверенно, без всяких проблем»

Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (3:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Это команда, которая привыкла к большим успехам. Мы выкрутились из непростой ситуации в Манчестере, где добились ничьей, показав не самую лучшую игру. Поэтому люди верили, что мы можем сделать это. И мы сделали. Довольно удивительно, что обыграли «Манчестер» так уверенно, без всяких проблем. Это очень непросто», — цитирует пресс-служба УЕФА Мендилибара.

Севильцы победили «МЮ» по сумме двух матчей со счетом 5:2. Испанская команда вышла в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с «Ювентусом».