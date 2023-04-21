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Лига Европы

Сегодня, 03:09

Мендилибар: «Довольно удивительно, что обыграли «МЮ» так уверенно, без всяких проблем»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хосе Луис Мендилибар.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (3:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Это команда, которая привыкла к большим успехам. Мы выкрутились из непростой ситуации в Манчестере, где добились ничьей, показав не самую лучшую игру. Поэтому люди верили, что мы можем сделать это. И мы сделали. Довольно удивительно, что обыграли «Манчестер» так уверенно, без всяких проблем. Это очень непросто», — цитирует пресс-служба УЕФА Мендилибара.

Севильцы победили «МЮ» по сумме двух матчей со счетом 5:2. Испанская команда вышла в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с «Ювентусом».

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Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2037780--sevilla-vs-man-united/
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