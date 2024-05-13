Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига Европы. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Судейство

Сегодня, 18:58

УЕФА объявил имена арбитров, которые будут судить финалы Лиги Европы и Лиги конференций

Виктория Кравченко
Ииштван Ковач.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Официальный сайт УЕФА опубликовал имена арбитров, назначенных на финал Лиги Европы сезона-2023/24, в котором сыграют «Аталанта» и «Байер».

Главным судьей встречи назначен Иштван Ковач. Его ассистентами будут Василе Флорин Маринеску и Михай Овидиу Артене (оба — Румыния), четвертый арбитр — Иван Крузляк, резервный арбитр — Бранислав Ганцко (оба — Словакия), ВАР — Пол ван Бекель (Нидерланды), его ассистенты — Каталин Попа (Румыния) и Роб Диперинк (Нидерланды).

Финал Лиги Европы состоится 22 мая в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива».

Также УЕФА назначил португальца Артура Диаша главным арбитром финала Лиги конференций между «Олимпиакосом» и «Фиорентиной», который пройдет на «АЕК Арене» в Афинах 29 мая. Ассистентами Диаша будут Паулу Соареш и Педру Рибейру (оба — Португалия), четвертый арбитр — Гленн Нюберг, резервный ассистент арбитра — Махбод Беиджи (оба — Швеция). ВАР — Тьягу Мартинш (Португалия), его ассистенты — Кристиан Дингерт и Марко Фритц (оба — Германия).

Ребекка Уэлч назначена главным судьей финала женской Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Лионом». Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао 25 мая.

Ассистентами Уэлч станут Натали Аспиналл и Эмили Карни (обе — Англия), четвертый арбитр — Ивана Мартинчич, резервный ассиситент арбитра — Саня Роджак-Каршич (обе — Хорватия). ВАР — Стюарт Атуэлл (Англия), его ассистенты — Катрин Рафальски (Германия) и Каталин Кульчар (Венгрия).

Отметим, что Каталин Кульчар — жена Виктора Кашшаи, который с 9 января 2020 по 13 сентября 2021 года занимал должность главы судейского департамента РФС.

Лига Европы УЕФА
1
Обсудить
Читайте также
«Локомотив» не станет чемпионом даже при равенстве очков с лидерами РПЛ
Американцы сравнили китайский допинг с «делом Ефимовой»
На МКАД восстановили движение после массового ДТП с одним погибшим
Откровения Павла Мамаева: После тюрьмы звали в «клуб МВД», стал очень верующим, счастлив в браке, рассказал о крутости Карпина и отношении к Галицкому
Жители Семеновки в ДНР рассказали о применении ВСУ боевых отравляющих веществ
В Казахстане суд приговорил Бишимбаева к 24 годам тюрьмы по делу об убийстве жены
Популярное видео
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Лига Европы: дата матча и кто сыграет в финале-2024