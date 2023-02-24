Венгерский журналист Борсос: «У Черчесова большой опыт, надеюсь, он найдет способ нокаутировать «Байер»

Венгерский журналист Ласло Борсос, приближенный к «Ференцварошу», оценил шансы клуба обыграть «Байер» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Ференцварош» возглавляет российский специалист Станислав Черчесов.

«Есть некоторый шанс пройти в следующий раунд. Леверкузенский «Байер» находится на гораздо более высоком уровне, чем «Ференцварош», во всех аспектах — у них намного больше бюджет, они могут тратить гораздо больше денег на игроков. По моему мнению, у «Ференцвароша» есть двадцать процентов, чтобы пройти в четвертьфинал. У Черчесова большой опыт, надеюсь, он найдет способ нокаутировать леверкузенцев. Я не так оптимистичен, потому что команда находится в плохой форме, не играет на том уровне, на котором была осенью. Ключевым будет то, как Станислав Саламович сможет организовать оборону и кто заменит травмированного Мухамеда Бесича в полузащите», — приводит Sport24 слова журналиста.

Первый матч между командами пройдет 9 марта в Леверкузене (Германия). Ответный матч состоится 16 марта в Будапеште (Венгрия).