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Лига Европы

Сегодня, 17:24

Колосков: «Хотелось, чтобы «Ференцварош» не только прошел «Байер», но и вышел в финал»

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

По итогам жеребьевки «Ференцварош», который возглавляет российский тренер Станислав Черчесов, сразится с «Байером».

«Я ни разу в жизни не видел, как играет «Ференцварош», а «Байер» — тем более. Мне бы хотелось, чтобы «Ференцварош» не только прошел «Байер», но и вышел в финал. Я собираюсь поехать в Будапешт на финал Лиги Европы, поэтому хочется увидеть там «Ференцварош», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

Первый матч между командами пройдет 9 марта в Леверкузене (Германия). Ответный матч состоится 16 марта в Будапеште (Венгрия).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-hochetsya-chtoby-ferentsvarosh-cherchesova-ne-tol-ko-bajer-proshel-no-i-do-finala-doshel/
ФК Байер
ФК Ференцварош
Вячеслав Колосков
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