Головин заставил экс-защитника «Зенита» забить в свои. «Монако» разгромил «Црвену» и ворвался в плей-офф ЛЕ

Российский легионер помог своему клубу занять второе место в группе.

В воскресенье «Монако» одним ударом убил двух зайцев. Во-первых, прервал неудачную серию, подтянулся к группе лидеров в лиге 1 и, как и планировал главный тренер Филипп Клеман, вернул уверенность в собственных силах. Во-вторых, дал паузу ряду ключевых игроков, четко обозначив, что главное сражение осени предстоит в еврокубках. Защитник красно-белых Дисаси так и сказал: «Нас ждет захватывающий матч, в котором многое поставлено на карту».

Соответственно, в четверг на поле стадиона «Луи II» появился боевой состав, и Александр Головин, забивший эффектный гол в ворота «Анже» после выхода на замену, начал встречу с первых минут. При этом монегаски вернулись к расстановке с тройкой центральных защитников, от которой ради достижения результата по ходу предыдущего матча Клеману пришлось отказаться.

Болельщикам, которые в последнее время часто критикуют тренера, то решение понравилось, однако бельгиец вряд ли оглядывается на мнение публики. Сейчас именно 3-4-1-2 считаются базовой схемой, и против «Црвены Звезды» она работала здорово. Уже в дебюте Фолланд откликнулся на кросс Кайю Энрике и наказал Боряна за ошибку на выходе.

Если бы голкипер не исправился, то несколько минут спустя немецкий форвард оформил бы дубль, замкнув поданный Головиным угловой. А еще один корнер в исполнении российского полузащитника завершал Дисаси — и уже полевой игрок сербов выбил мяч из пустых ворот. Бонусом же к стандартам шел прессинг монегасков, заставлявший сербов допускать дикие ошибки у своей штрафной. Гостям откровенно повезло, что только перехват Диатта с передачей на поймавшего кураж Фолланда привел к повторному взятию ворот до перерыва.

Удивительно, что в какой-то момент «Звезда» превосходила «Монако» по владению мячом. Визуально это было совсем незаметно, или скорее контроль получался настолько стерильным, что Нюбель откровенно скучал. В его створ в первой 45-минутке не попали ни разу, тогда как команда из княжества на голову превосходила соперника как по общему числу ударов (12:2), так и по точным (4:0).

Головин же долго предпочитал играть на партнеров, но в начале второго тайма взял инициативу на себя, что принесло результат. Удар ли это был или попытка прострела — не суть важно. Главное — мяч оказался в сетке, причем отправил его туда бывший защитник «Зенита» Родич. И это, кстати, оказалось не единственным отсылом к РПЛ, так как ненужный фол Бадиашиля помог «Звезде» размочить счет, а пенальти реализовал поигравший в свое время в «Ростове» Канга.

Футболисты «Монако» радуются победе над «Црвеной Звездой» в матче Лиги Европы. Фото Reuters Фото Reuters

Показалось — досадная случайность. Оказалось, все чуть сложнее, а гости наконец-то проснулись. И для хозяев очень хорошо, что гол Пешича отменили из-за определенного при помощи ВАР офсайда. «Монако» здорово встряхнулся, вернув прежний уровень концентрации. Плюс Клеман все-таки перешел на 4-4-2.

Игра сразу успокоилась, а Головин в концовке покинул поле с чувством выполненного долга, передав эстафету Якобсу, который стал соавтором хет-трика Фолланда.

Красно-белые — в плей-офф, тогда как сербы остались без еврокубковой весны. В отличие от белградской команды, на высоте оказались только ее не умолкавшие ни на секунду фанаты, певшие на последних минутах «Калинку», а также скандировавшие «Русские и сербы — братья навсегда!» и «Россия!».