Барбоза: «Пинту да Кошта — уникальная личность для «Порту». Виллаш-Боаш получил большой процент голосов, но он без опыта»

Португальский агент Паулу Барбоза в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение бывшего главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша на пост президента «Порту».

На прошедших выборах 46-летний португалец опередил Пинту Да Кошту, который занимал эту должность с 1982 года.

«Удивлен назначением Виллаш-Боаша, но не тем, что Пинту да Кошта проиграл выборы. Больше я удивлен масштабности. Андреа Виллаш-Боаш получил большой процент голосов — 80. Тем более, речь идет о президенте, который находился у власти во всем мире. Надо добавить: который больше всех выиграл количество титулов. Пинту да Кошта — уникальная личность, которая всю свою жизнь посвятила «Порту». Но теперь у Виллаш-Боаша огромная ответственность — сменить бывшего президента клуба, который многое сделал для города и футбола. У Анреа Виллаш-Боаша нет никакого опыта, поэтому ему будет нелегко. Поживем-увидим, что из этого выйдет», — сказал Барбоза «СЭ».

Виллаш-Боаш возглавлял «Порту» с 2010 по 2011 год. Под его руководством клуб стал чемпионом Португалии, а также завоевал Лигу Европы.

Ранее в своей карьере специалист тренировал «Челси», «Тоттенхэм», «Зенит», «Шанхай СИПГ» и «Марсель».