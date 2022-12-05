Агент Паулу Барбоза: «Не верю, что Роналду подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии»

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал информацию о том, что Криштиану Роналду с 1 января 2023 года станет игроком саудовского клуба «Аль-Насра».

— Я еще не знаю, насколько эта информация соответствует реальности. Мои источники ее не подтверждают. Если Роналду согласился подписать контракт с клубом из Саудовской Аравии — это означает, что он просто согласился попрощаться с большим футболом. Даже не хочется верить в это. То, о чем вы говорите, у нас уже появилось. Но не было подтверждения. Была просто информация о предложении. Что Роналду согласился и собирается подписать контракт — этого не было.

— Сейчас Роналду вряд ли заинтересует топ-клубы.

— Думаю, что есть большие трудности. Вся надежда со стороны Роналду — это чемпионат мира. Но пока он там особо не выделяется, что естественно. Роналду не провел предсезонку, мало матчей сыграл. Конечно, возраст. Если Роналду будет так выглядеть, как он сейчас играет, думаю, что в Европе не будет клубов, которые им заинтересуются, — цитирует агента «РБ Спорт».

Роналду сейчас находится в расположении сборной Португалии и готовится к матчу 1/8 финала чемпионата мира против Швейцарии. Он состоится 6 декабря, начало в 22.00 (мск).