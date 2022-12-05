Источник: Криштиану Роналду пока не согласился на переход в саудовский «Аль-Наср»

Нападающий Криштиану Роналду пока не согласился на переход в саудовский «Аль-Наср», утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Саудиты предложили 37-летнему португальцу контракт до лета 2025 года с зарплатой 200 миллионов евро за сезон.

Однако Криштиану Роналду пока не одобрил подписание соглашения, так как сосредоточен на выступлениях за сборную Португалии на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Недавно контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» был расторгнут. Сейчас форвард находится в статусе свободного агента.