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Сегодня, 15:56

Агент Шпилевского заявил, что футболист находится в реестре многих топовых команд

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный агент и отец главного тренера «Ариса» Николай Шпилевский прокомментировал ситуацию с будущим сына Алексея Шпилевского.

«Интерес «Динамо»? Без комментариев. Произошло очень много вещей в последнее время. Алексей — потенциальный кандидат для многих клубов. Но учитывая его лояльность к руководителям, болельщикам и всему сообществу «Ариса», и учитывая, что команда играет в Лиге чемпионов, можно самим делать выводы. В футболе возможно все, я лишь констатирую факты. Как агент, могу сказать, что живем сегодняшним днем, но Алексей строит планы на квалификацию Лиги чемпионов. Много ли было предложений в последний месяц? Очень много интереса, Алексей не только на слуху, но и в реестре очень многих топовых команд из топовых чемпионатов — это факт. Куда его приведет будущее, зависит от многих факторов», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

«Арис» за тур до конца чемпионата Кипра гарантировал себе чемпионство. Команда Шпилевского с 74 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий на 2-й позиции АПОЭЛ на 6 очков. За «Арис» выступает российский нападающий Александр Кокорин.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-shpilevskogo-aleksej-v-reestre-mnogih-topovy-h-komand/
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Динамо (Москва)
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