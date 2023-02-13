Арбитр отменил матч чемпионата Колумбии. Болельщик напал на игрока, а тот вступил в драку

Матч 4-го тура чемпионата Колумбии «Депортес Толима» — «Мильонариос», который должен был пройти в ночь на 13 февраля по московскому времени, не состоялся и, вероятнее всего, уже не будет переигран. По всей видимости, хозяевам поля присудят поражение за необеспечение безопасности.

За секунды до начала этой игры на поле выскочил фанат «Толимы», который напал на Даниэля Катаньо и ударил его. Игрок гостей побежал за болельщиком, догнал его и нанес ответный удар. В результате на краю поля едва не началась драка.

Арбитр ФИФА Вильмар Рольдан был вынужден показать Катаньо красную карточку и удалить его за удар болельщика. Начало матча было отложено — футболисты «Мильонариос» отказывались играть. Судья долгое время вел переговоры с командой гостей и представителями служб охраны правопорядка и пытался убедить игроков все-таки провести встречу. Но успеха это не имело — Рольдану пришлось отменить матч.

Матч 4-го тура чемпионата Колумбии «Депортес Толима» — «Мильонариос» не состоялся.

Матч 4-го тура чемпионата Колумбии «Депортес Толима» — «Мильонариос» не состоялся.