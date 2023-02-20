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Сегодня, 14:14

«Базель» извинился перед пострадавшим сыном пресс-атташе тульского «Арсенала»

Микеле Антонов
Корреспондент
Трибуна фанатов &amp;quot;Базеля&amp;quot;.
Фото Global Look Press
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В распоряжении «СЭ» оказался текст письма, которое «Базель» направил пострадавшему от местных болельщиков сыну пресс-атташе тульского «Арсенала» Артему Овсянникову. Сообщается, что потерпевший пока никак не ответил на данное письмо.

«Уважаемый Артем! Мы сожалеем о том, что вам пришлось пережить на нашей игре против «Серветта», и надеемся, что с вами все в порядке. Мы как клуб строго дистанцируемся от любого вида насилия. Проблема заключалась в том, что наши ультрас придерживаются нулевой политики в отношении съемок в пределах «своего» сектора Muttenzerkurve, независимо от того, где находится человек и на каком языке он говорит. Это не связано с тем, что вы говорите по-русски, а с тем, что вы снимали сначала на трибуне прямо перед виражом, а потом еще раз внутри стадиона в «их» секторе. Но это, конечно, не оправдывает никакого насилия. Наша служба безопасности знает об этих событиях и будет анализировать их вместе с полицией.

Мы проведем дополнительную разъяснительную работу с сотрудниками нашей службы безопасности на случай подобных инцидентов в будущем и рассмотрим обстоятельства, при которых вам было непонятно, что вы купили билеты на сектор ультрас. Это, конечно, не оптимально. Мы с удовольствием пригласим вас и вашего спутника на другую игру по вашему выбору на нашей главной трибуне», — говорится в письме.

Ранее «СЭ» стало известно, что в Базеле на сына пресс-атташе тульского «Арсенала» болельщики совершили нападение во время матча 21-го тура чемпионата Швейцарии «Базель» — «Серветт».

 
Артем Овсянников. «Эй, руссе! Почему говоришь по-русски?» На нашего болельщика напали в фан-секторе стадиона в Базеле

 

ФК Базель
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