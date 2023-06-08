Биджиев не считает переход Месси в «Интер Майами» шагом назад

Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев прокомментировал переход 35-летнего аргентинского нападающего Лионеля Месси из «ПСЖ» и «Интер Майами».

«Нельзя сказать, что Месси не смог себя проявить в «ПСЖ». Если в «Барселоне» он находился с детства, и там, в общем-то, был его родной дом, то переход в «ПСЖ» стал для него сменой не только команды, но также страны, языка и всей обстановки. Переход Месси в «Интер Майами» стал неожиданным — во всяком случае, для болельщиков. Видимо, совпало желание самого Месси и владельцев «Интер Майами». Приход Лионеля туда даст толчок дальнейшему развитию футбола в Штатах, повысит зрительский интерес как к «Интеру Майами», так и ко всей лиге МЛС. Шаг ли это назад для Месси? Я бы не говорил в таком ключе. Безусловно, играя за «Барселону» и «ПСЖ», Месси выступал в элите мирового футбола. Но человек уже всего добился на этом поприще, несколько раз становился обладателем «Золотого мяча», выиграл чемпионат мира. Месси один из самых легендарных футболистов всех времен. Нельзя осуждать его за то, что он поехал играть в МЛС», — приводит слова Биджиева «Евро-Футбол.Ру».

7 июня Месси сообщил, что переходит в «Интер Майами». Клуб также анонсировал его подписание.

3 июня «ПСЖ» объявил, что Месси покинет команду по окончании сезона. 35-летний футболист выступал за парижан с лета 2021 года. В прошедшем сезоне форвард провел 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.