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Сегодня, 16:00

Булыкин рассказал, почему считает очень хорошим вариантом переход Месси в «Интер Майами»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил переход чемпиона мира в составе сборной Аргентины Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Я думаю, у них полностью локальный чемпионат. В США все здорово выстроено, там модель совершенно отличается от Европы и на самом деле на стадионы приходят по 80-90 тысяч зрителей. Для Месси это очень хороший вариант и вообще для всего американского футбола это будет подъемом. Все узнают, все будут обращать внимание на чемпионат США и спрашивать: «Как же там Месси играет?» С этого момента «Интер Майами» будет выступать намного лучше в следующем сезоне», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

7 июня Месси сообщил, что переходит в «Интер Майами». Клуб также анонсировал его подписание.

3 июня «ПСЖ» объявил, что Месси покинет команду по окончании сезона. 35-летний футболист выступал за парижан с лета 2021 года. В прошедшем сезоне форвард провел 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10925165-bulykin-rasskazal-pochemu-schitaet-ochen-horoshim-variantom-perehod-messi-v-inter-majami.html
Дмитрий Булыкин
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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