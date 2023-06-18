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Сегодня, 10:38

Быстров — о работе Кержакова в Сербии: «Питерский парень возглавляет «Спартак», прикольно»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал назначение Александра Кержакова главным тренером «Спартака» из Суботицы.

— Александр Кержаков возглавил сербский «Спартак». Ваше мнение об этом?

— Отличная, великолепная новость. Человек хочет работать. Можно пожелать только удачи, тем более — это «Спартак».

— Это как — почему тем более?

— Питерский парень возглавляет «Спартак», хоть и сербский. Прикольно, — цитирует Быстрова «РБ Спорт».

«Спартак» из Суботицы 17 июня объявил о назначении Кержакова главным тренером клуба. Последней командой российского специалиста была кипрская «Кармиотисса», которую он возглавлял с февраля по апрель 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-by-strov-o-kerzhakove-piterskij-paren-vozglavlyaet-spartak-prikol-no/
Александр Кержаков
Владимир Быстров
Футбол
ФК Спартак (Суботица)
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