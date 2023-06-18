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Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал назначение Александра Кержакова главным тренером «Спартака» из Суботицы.
— Александр Кержаков возглавил сербский «Спартак». Ваше мнение об этом?
— Отличная, великолепная новость. Человек хочет работать. Можно пожелать только удачи, тем более — это «Спартак».
— Это как — почему тем более?
— Питерский парень возглавляет «Спартак», хоть и сербский. Прикольно, — цитирует Быстрова «РБ Спорт».
«Спартак» из Суботицы 17 июня объявил о назначении Кержакова главным тренером клуба. Последней командой российского специалиста была кипрская «Кармиотисса», которую он возглавлял с февраля по апрель 2023 года.