Гарет Бэйл: «Настало время начать новую главу в жизни»

Бывший капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл объяснил решение завершить карьеру в 33 года.

«После долгих и взвешенных размышлений я принял решение завершить карьеру. Я считаю себя счастливым человеком, потому что мне удалось реализовать свои мечты. Футбол подарил мне одни из лучших моментов в моей жизни.

Невозможно выразить слова благодарности всем, кто помогал мне на этом пути. Я горд тем, что выступал за свою национальную сборную и был капитаном команды.

Благодарю все свои клубы: «Саутгемптон», «Тоттенхэм», «Реал» и «Лос-Анджелес». Благодарю всех тренером, партнеров по командам и обслуживающий персонал.

Отдельно хочу выразить слова благодарности моей семье, которая всегда поддерживала меня.

Настало время начать новую главу в жизни. Настало время перемен, нового приключения», — написал Бэйл в социальных сетях.