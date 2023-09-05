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Сегодня, 14:56

Чернышов: «Для Кержакова ситуация в Сербии тревожная, если результаты не изменятся, его могут уволить до зимы»

Алина Савинова
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Главный тренер сербских «Радничков» Андрей Чернышов поделился мыслями о возможном увольнении Александра Кержакова с поста главного тренера «Спартака» из Суботицы.

«Нет смысла говорить, каким прекрасным и знаменитым футболистом был Кержаков. Сейчас он просто тренер, для которого наступили тяжелые времена. В Сербии особо не церемонятся с тренерами, уже в трех командах поменяли специалистов. Но это касается сербских тренеров, они подписывают незащищенные контракты, их в любой момент могут уволить без компенсации. Если ничего не изменится, то Александра могут уволить до зимы. В «Спартаке» говорили, что с приходом Кержакова хотят попасть в первую восьмерку и бороться за зону еврокубков. Никто не позволит команде постоянно проигрывать и опускаться вниз. Ситуация для Александра тревожная», — цитирует Чернышова Metaratings.ru.

Кержаков стал главным тренером «Спартака» летом 2023 года. На данный момент команда из Суботицы под его руководством занимает 13-е место в чемпионате Сербии, набрав 6 очков за 6 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/chernyshov-dlya-kerzhakova-situaciya-v-serbii-trevozhnaya-esli-budut-takie-rezultaty-mogut-uvolit-do-zimy-281124/
Александр Кержаков
Андрей Чернышов
Футбол
ФК Спартак (Суботица)
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