«Црвена Звезда» направит деньги за победу в «Кубке PARI Премьер» жителям Косова и Метохии

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич сообщил, что все призовые деньги, полученные клубом за победу в «Кубке PARI Премьер», будут направлены на помощь жителям Косова и Метохии.

Общая сумма призовых за победу в турнире составила 50 тысяч евро.

«Успехи «Црвены Звезды» — это подвиги, совершаемые во благо сербского народа, так было всегда. Мы решили пожертвовать призовые за победу в товарищеском турнире в Санкт-Петербурге в полном объеме нашим людям в Косове и Метохии, чтобы хоть немного помочь нашему обездоленному народу, которому чрезвычайно важна поддержка. Мы хотим сохранить наше Косово. Мы продолжим помогать тем, кто наиболее уязвим, потому что «Црвена Звезда» всегда была рядом со своим народом, что делает ее великой», — приводит слова Терзича сайт клуба.

«Црвена Звезда» выиграла все три матча на турнире «Кубок PARI Премьер». Они обыграли «Зенит» (2:1), «Нефтчи» (4:0) и «Фенербахче» (3:1)