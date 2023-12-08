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Сегодня, 15:01

Экс-форварда сборной Бельгии ранили в перестрелке в Брюсселе

Игнат Заздравин
Корреспондент
Иломбе Мбойо.
Фото Global Look Press
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Нападающий бельгийского «Виртона» Иломбе Мбойо получил ранение во время перестрелки в Брюсселе, сообщает HLN.

По информации источника, перестрелка произошла на фоне конфликта криминальных группировок, занимающихся наркоторговлей. Мбойо, как и еще три человека, оказался в числе случайных жертв. Он получил ранение руки.

Мбойо выступает за «Виртон» с января этого года. В текущем сезоне 36-летний форвард забил 6 мячей в 16 матчах за команду во всех турнирах. В 2012 году Мбойо провел два матча за сборную Бельгии. С тех пор его не вызывали в национальную команду.

Футбол
Сборная Бельгии по футболу
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