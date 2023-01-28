Главный тренер «Аль-Насра» Гарсия уверен, что Роналду вернется в Европу

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Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия считает, что нападающий команды Криштиану Роналду обязательно вернется в один из европейских клубов.
«Роналду — качественное усиление нашего состава, он создаст проблемы защитникам наших соперников. Это один из лучших нападающих в мире. Не думаю, что он завершит карьеру в «Аль-Насре». Роналду вернется в Европу», — приводит слова Гарсии AS.
Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. 37-летний форвард подписал контракт с саудовским клубом на 2 года. Зарплата игрока составит 200 миллионов евро в год.
Португалец сыграл за «Аль-Наср» 2 матча во всех турнирах и пока не отметился результативными действиями.
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