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Сегодня, 21:52

Главный тренер «Аль-Насра» Гарсия уверен, что Роналду вернется в Европу

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия считает, что нападающий команды Криштиану Роналду обязательно вернется в один из европейских клубов.

«Роналду — качественное усиление нашего состава, он создаст проблемы защитникам наших соперников. Это один из лучших нападающих в мире. Не думаю, что он завершит карьеру в «Аль-Насре». Роналду вернется в Европу», — приводит слова Гарсии AS.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. 37-летний форвард подписал контракт с саудовским клубом на 2 года. Зарплата игрока составит 200 миллионов евро в год.

Португалец сыграл за «Аль-Наср» 2 матча во всех турнирах и пока не отметился результативными действиями.

Источник: AS

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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2.12
Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
Руди Гарсия
0
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