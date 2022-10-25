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Сегодня, 16:49

Главный тренер «Шерифа» подал в отставку. На этой неделе команде играть с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

Иван Шитик
Корреспондент
Степан Томас.
Фото ФК &quot;Шериф&quot;.
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Главный тренер «Шериф» Степан Томас подал в отставку, сообщает сайт молдавского клуба.

«За 4 месяца вместе с командой Степан Томас сумел с нуля создать команду, которая успешно прошла отбор квалификации еврокубков, сумев, по сути, с новым коллективом, который создал с нуля за короткий срок, пробиться в групповую стадию Лиги Европы.

Коллектив ФК «Шериф» благодарит Степана Томаса и его тренерский штаб за проделанную работу, вклад в развитие клуба и его продвижение на международной арене», — говорится в заявлении.

С одной победой в четырех матчах тираспольский клуб занимает третье место в группе Е Лиги Европы и 27 октября ему предстоит сыграть против «Манчестер Юнайтед».

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Боруссия Д
Манчестер Сити

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
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РБ Лейпциг
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Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

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21%

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П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Шериф (Тирасполь)
0
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