Главный тренер «Шерифа» подал в отставку. На этой неделе команде играть с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

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Главный тренер «Шериф» Степан Томас подал в отставку, сообщает сайт молдавского клуба.
«За 4 месяца вместе с командой Степан Томас сумел с нуля создать команду, которая успешно прошла отбор квалификации еврокубков, сумев, по сути, с новым коллективом, который создал с нуля за короткий срок, пробиться в групповую стадию Лиги Европы.
Коллектив ФК «Шериф» благодарит Степана Томаса и его тренерский штаб за проделанную работу, вклад в развитие клуба и его продвижение на международной арене», — говорится в заявлении.
С одной победой в четырех матчах тираспольский клуб занимает третье место в группе Е Лиги Европы и 27 октября ему предстоит сыграть против «Манчестер Юнайтед».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования