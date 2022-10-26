Источник: Урунов после ухода из «Урала» может продолжить карьеру в Узбекистане

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Бывший полузащитник «Урала» Остон Урунов может продолжить карьеру в Узбекистане, сообщает Metaratings.
По данным источника, 21-летним футболистом интересуется клуб «Навбахор», в котором он играл в 2017-2019 годах. Также полузащитник мог перейти в «Чонбук Моторс», но корейский клуб переключил свое внимание на другого узбекского футболиста.
Отмечается, что главным фактором в переходе Урунова в «Навбахор» является попадание клуба в Лигу чемпионов АФК. Так что футболист хочет дождаться окончания сезона, прежде чем принять решение.
«Навбахор» на данный момент занимает третье место в Суперлиге Узбекистана. До конца чемпионата осталось три тура. Прямую путевку в Лигу чемпионов АФК получают команды, занявшие первое и второе места. Третья и четвертая команда попадают в квалификационный раунд турнира.
25 октября «Урал» объявил о расторжении контракта с Уруновым, который перешел в клуб в начале сентября нынешнего года на правах свободного агента. Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что расторжение соглшения с игроком не является инициативой клуба.
В сезоне-2022/23 футболист принял участие в 3 матчах команды. Урунов провел на поле в сумме 79 минут и не отличился результативными действиями.
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