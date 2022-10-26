Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новый пункт
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 16:18

Источник: Урунов после ухода из «Урала» может продолжить карьеру в Узбекистане

Metaratings: Урунов может продолжить карьеру в Узбекистане
Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Новости

Бывший полузащитник «Урала» Остон Урунов может продолжить карьеру в Узбекистане, сообщает Metaratings.

По данным источника, 21-летним футболистом интересуется клуб «Навбахор», в котором он играл в 2017-2019 годах. Также полузащитник мог перейти в «Чонбук Моторс», но корейский клуб переключил свое внимание на другого узбекского футболиста.

Отмечается, что главным фактором в переходе Урунова в «Навбахор» является попадание клуба в Лигу чемпионов АФК. Так что футболист хочет дождаться окончания сезона, прежде чем принять решение.

«Навбахор» на данный момент занимает третье место в Суперлиге Узбекистана. До конца чемпионата осталось три тура. Прямую путевку в Лигу чемпионов АФК получают команды, занявшие первое и второе места. Третья и четвертая команда попадают в квалификационный раунд турнира.

25 октября «Урал» объявил о расторжении контракта с Уруновым, который перешел в клуб в начале сентября нынешнего года на правах свободного агента. Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что расторжение соглшения с игроком не является инициативой клуба.

В сезоне-2022/23 футболист принял участие в 3 матчах команды. Урунов провел на поле в сумме 79 минут и не отличился результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/urunov-posle-rastorzheniya-kontrakta-s-uralom-mozhet-prodolzhit-kareru-v-uzbekistane-1395773/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг 3
Реал 2
Матч завершен

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Остон Урунов
Футбол
ФК Урал
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Непомнящий и Карлсен провалились на старте ЧМ по шахматам Фишера. Оба допустили нехарактерные «зевки»
Эпатажный образ, допинговый скандал и крах мечты. История американской суперзвезды достойна «Оскара»
Ксения Собчак покинула Россию
В Херсоне произошло нападение на РОВД
В России выявили два новых варианта COVID-19
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Главный тренер «Шерифа» подал в отставку. На этой неделе команде играть с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы