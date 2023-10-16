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Сегодня, 09:30

Кержаков ответил на вопрос, есть ли у него подозрения насчет чистоты игр на Кипре

Игорь Рабинер
Обозреватель
Александр Кержаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» из сербской Суботицы Александр Кержаков в интервью «СЭ» ответил на вопрос, как он отреагирует, если его в Сербии попросят сдать матч.

— Почитал на одном из российских спортивных сайтов обзор по Сербии, и там было сказано: «Кержаков в интервью заявил, что не терпит вмешательства в свою работу. Интересно, что он скажет, если старшему Симовичу понадобится помочь своим друзьям из двух клубов, также работающим в федерации футбола, и отдать им игру?»

— Такими вещами не занимаюсь. Если что-то подобное произойдет, то меня здесь не будет. С чем-то подобным столкнулся, хоть и не напрямую, на Кипре, где мне стали говорить, что нужно делать. Но речь шла о заменах, а не о том, что нужно проиграть матч.

— Знакомый, работавший на Кипре, в день вашего назначения в «Кармиотиссу» написал мне, что вы не представляете, в какую помойку попали. И даже отметил, что вокруг клуба крутятся люди, связанные с договорными матчами. Вы это на себе как-то ощутили?

— Этого не знал и утверждать не могу. Но было странно, что в наши ворота назначалось очень много пенальти. Мне хочется верить, что это просто был этап, когда не получалось добиваться результата.

— Вы видели в своей карьере футболиста тренеров, помешанных на том, что кто-то сдает матчи?

— Слышал о таких, но лично не встречал. Даже знаю, что некоторые из них делали на основании этого поспешные выводы. Это такая история, с которой мне не хотелось бы пересекаться. И замыкаться на этом — тоже.

Александр Кержаков. «Не думаю, что когда-нибудь возникнет вопрос, чтобы я возглавил московский «Спартак». Интервью Александра Кержакова

Александр Кержаков
Футбол
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