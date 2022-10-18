Кокорин обратился к Канчельскису после его слов о том, что форвард профукал карьеру из-за денег

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин обратился к бывшему игроку сборной России Андрею Канчельскису после его слов о том, что форвард профукал карьеру из-за денег.

«Как футболиста очень уважал и уважаю! Как человек вы себя потеряли, поэтому от вас ушли самые близкие. А если серьезно, не трогайте меня, пожалуйста. Я был и остаюсь спортсменом. Никогда в жизни не променял бы это на что-то запрещенное», — написал Кокорин в социальной сети.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года, подписав контракт до конца сезона 2023/24.

Летом 2022-го кипрский «Арис» арендовал 31-летнего форварда на год. В текущем сезоне Кокорин провел 6 матчей за «Арис», забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.