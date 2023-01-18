Кокорин попал в запас на матч «Ариса» против АПОЭЛа в 1/8 финала Кубка Кипра

Сегодня, 19:21
Нападающий «Ариса» Александр Кокорин начнет матч 1/8 финала Кубка Кипра против АПОЕЛа на скамейке запасных.
Начало встречи — в 20.00 мск.
15 января в матче 19-го тура против АЕКа Кокорин отличился результативной передачей, которая не смогла спасти «Арис» от поражения — 3:4.
В текущем сезоне россиянин отметился пятью голами и тремя результативными передачами в 14 матчах чемпионата Кипра.
В матче 1/4 финала Кубка Кипра победитель встречи сыграет против «Докса».
Методология
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Основные источники исследования