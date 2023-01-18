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Сегодня, 19:21

Кокорин попал в запас на матч «Ариса» против АПОЭЛа в 1/8 финала Кубка Кипра

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Ариса» Александр Кокорин начнет матч 1/8 финала Кубка Кипра против АПОЕЛа на скамейке запасных.

Начало встречи — в 20.00 мск.

15 января в матче 19-го тура против АЕКа Кокорин отличился результативной передачей, которая не смогла спасти «Арис» от поражения — 3:4.

В текущем сезоне россиянин отметился пятью голами и тремя результативными передачами в 14 матчах чемпионата Кипра.

В матче 1/4 финала Кубка Кипра победитель встречи сыграет против «Докса».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Александр Кокорин
Футбол
ФК АПОЭЛ
ФК Арис (Лимасол)
3
0
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