Кокорин попал в запас на матч «Ариса» против АПОЭЛа в 1/8 финала Кубка Кипра

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин начнет матч 1/8 финала Кубка Кипра против АПОЕЛа на скамейке запасных. Начало встречи — в 20.00 мск. 15 января в матче 19-го тура против АЕКа Кокорин отличился результативной передачей, которая не смогла спасти «Арис» от поражения — 3:4. В текущем сезоне россиянин отметился пятью голами и тремя результативными передачами в 14 матчах чемпионата Кипра. В матче 1/4 финала Кубка Кипра победитель встречи сыграет против «Докса».