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Сегодня, 14:49

Николай Шпилевский заявил, что для «Ариса» не будет проблемой выкуп Кокорина у «Фиорентины»

Алина Савинова
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Известный агент и отец главного тренера «Ариса» Николай Шпилевский поделился мнением об игре россиянина Александра Кокорина.

«Александр очень впечатляет, впечатляют его мобильность, динамика, движение. Даже не верится, что это он и выполняет такой объем работы. С его мастерством он — определяющая фигура, с «Омонией» он показал европейский уровень игры, реально выделялся обдуманными действиями. «Арис» написал историю, впервые обыграв на выезде «Омонию». Приятно, что Александр в этом поучаствовал и был на ведущих ролях. По поводу его будущего — понятно, что я в контакте с сыном, который является главным тренером — уверен, что клуб очень хотел бы сохранить Кокорина», — приводит «РБ Спорт» слова Шпилевского.

Также он ответил на вопрос, есть ли у «Ариса» деньги на полноценный выкуп Кокорина у «Фиорентины».

«Я не думаю, что это будет проблемой. Это не моя компетенция, но я уверен, что все это решается», — добавил агент.

10 февраля «Арис» обыграл «Омонию» (2:1) в матче 23-го тура чемпионата Кипра. Кокорин отметился результативной передачей в этой встрече. Всего на счету россиянина в нынешнем сезоне 8 мячей и 4 результативные передачи в 19 матчах за «Арис».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-shpilevskij-dlya-arisa-vy-kup-kokorina-ne-budet-problemoj/
Александр Кокорин
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