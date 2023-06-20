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Сегодня, 20:39

Президент «Спартака» из Суботицы высказался о назначении Кержакова главным тренером команды

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент «Спартака» из Суботицы Никола Симович прокомментировал назначение Александра Кержакова главным тренером команды.

«Мне очень приятно, что мы смогли пригласить человека с таким большим футбольным именем. Думаю, это очень хорошо для «Спартака». У него была отличная футбольная карьера, и я думаю, что его тренерская карьера пойдет в том же направлении.

Я думаю, что у Александра большой тренерский потенциал. Желаю ему превзойти его карьеру игрока. Контракт подписан по системе «1+1». Я уверен, что в предстоящий период мы добьемся гораздо лучших результатов», — цитирует Симовича официальный сайт клуба.

«Спартак» из Суботицы 17 июня объявил о назначении 40-летнего российского специалиста новым главным тренером клуба.

Последним местом работы Кержакова была кипрская «Кармиотисса», которую он тренировал с с февраля по апрель 2023 года.

Александр Кержаков
Футбол
ФК Спартак (Суботица)
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