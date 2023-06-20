Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 20:28

Кержаков прокомментировал назначение его главным тренером сербского «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Презентация Александра Кержакова.
Фото ФК «Спартак» (Суботица)
Telegram Дзен

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков на презентации высказался о своем назначении в команду.

«Спасибо за качественный и теплый прием для меня и моих коллег. Я много слышал об истории клуба и о его репутации. Я согласен с руководством, что клуб и команда должны развиваться в предстоящий период. Я постараюсь, чтобы «Спартак» играл в интересный футбол, который может приносить результаты. Мы очень комфортно чувствуем себя в Суботице и еще раз благодарим вас за поддержку», — цитирует Кержакова официальный сайт клуба.

«Спартак» из Суботицы 17 июня объявил о назначении 40-летнего российского специалиста новым главным тренером клуба.

Последним местом работы Кержакова была кипрская «Кармиотисса», которую он тренировал с февраля по апрель 2023 года.

Александр Кержаков
Футбол
ФК Спартак (Суботица)
Обсудить
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
На Украине изменили приказ о неучастии в турнирах с россиянами
Медведев одержал первую победу в сезоне-2023 на траве
Ученица автошколы погибла в ДТП во время урока по вождению в Тольятти
Украинская беженка оскорблениями арабских мигрантов возмутила немцев
Мужчина убил девушку в центре Кызыла
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игнатьев назвал необходимым шагом создание ФИФА комитета по борьбе с расизмом

Президент «Спартака» из Суботицы высказался о назначении Кержакова главным тренером команды