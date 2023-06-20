Кержаков прокомментировал назначение его главным тренером сербского «Спартака»

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков на презентации высказался о своем назначении в команду.

«Спасибо за качественный и теплый прием для меня и моих коллег. Я много слышал об истории клуба и о его репутации. Я согласен с руководством, что клуб и команда должны развиваться в предстоящий период. Я постараюсь, чтобы «Спартак» играл в интересный футбол, который может приносить результаты. Мы очень комфортно чувствуем себя в Суботице и еще раз благодарим вас за поддержку», — цитирует Кержакова официальный сайт клуба.

«Спартак» из Суботицы 17 июня объявил о назначении 40-летнего российского специалиста новым главным тренером клуба.

Последним местом работы Кержакова была кипрская «Кармиотисса», которую он тренировал с февраля по апрель 2023 года.