Сборная Аргентины выведет из обращения игровой номер Месси после завершения карьеры

Сборная Аргентины выведет из обращения 10-й номер после того, как капитан национальной команды Лионель Месси завершит карьеру.

«Когда Месси уйдет из сборной, никто не будет носит номер 10 после него. Этот номер будет навсегда выведен из обращения в его честь. Это меньшее, что мы можем для него сделать», — сообщил президент Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапия.

Форвард играет в составе сборной Аргентины с 2005 года. Всего за национальную команду он забил 106 голов. В декабре прошлого года аргентинец победил на чемпионате мира-2022. В его активе также золото Кубка Америки в 2021 году.

27 декабря сообщалось, что Месси пропустит семь матчей «Интер Майами» из-за участия в Кубке Америки.

В нынешнем сезоне аргентинец выиграл «Золотой мяч» восьмой раз в карьере.