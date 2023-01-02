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Сегодня, 10:57

Тренер «Аль-Насра» Гарсия о трансфере Роналду: «Сначала я хотел привезти к нам Месси сразу после ЧМ»

Иван Торопцев
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия пошутил о переходе Криштиану Роналду в его клуб.

«Изначально я хотел привезти к нам Месси прямо из Дохи, сразу после ЧМ-2022. Контракт с Криштиану — это невероятный момент, который показывает развитие футбола в Саудовской Аравии. Мы рады, что подписали Криштиану, но сейчас самое главное — встроить его в состав команды и сделать так, чтобы он получал удовольствие от игры за нас», — приводит Marca слова Гарсии.

Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря, 37-летний португалец подписал контракт с саудовским клубом на 2 года.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
ФК Аль-Наср
Руди Гарсия
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