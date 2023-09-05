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Сегодня, 11:28

В «Арисе» рассказали о деталях контракта Кокорина с клубом

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Директор по маркетингу «Ариса» Алексей Дозорцев в разговоре с «СЭ» рассказал детали контракта российского нападающего Александра Кокорина с кипрским клубом.

«У Саши контракт на этот год с «Арисом» с опцией продления на следующий год. В Лиге Европы он так же будет выступать», — сказал Дозорцев «СЭ».

Кокорин выступал за клуб из Лимассола в сезоне-2022/23 на правах аренды. 32-летний россиянин провел 30 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 результативных передач.

Сезон-2023/24 Кокорин начал в расположении «Фиорентины». Он провел за команду 3 минуты в матче квалификации Лиги конференций против «Рапида» (2:0).

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