«Арис» объявил об аренде Кокорина на один сезон

«Арис» объявил о переходе российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон.

«Самый ценный игрок прошлогоднего чемпионата Кипра по футболу и лучший бомбардир нашей команды в прошедшем сезоне Кокорин снова в «Арисе»! Возвращение 32-летнего Кокорина в нашу команду стало возможным благодаря не только настойчивости руководства клуба, но и желанию самого игрока», — говорится в заявлении клуба.

Ранее директор по маркетингу «Ариса» Алексей Дозорцев рассказал «СЭ», что контракт рассчитан на один год с опцией продления еще на сезон. Также в клубе сообщили, что успели заявить Кокорина на матчи Лиги Европы.

Форвард уже выступал за клуб из Лимассола в сезоне-2022/23 на правах аренды. 32-летний россиянин провел 30 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 результативных передач.