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Сегодня, 21:00

В «Ференцвароше» сообщили, что Севикян с оптимизмом смотрит на будущее в Венгрии

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор «Ференцвароша» Тамаш Хайнал в интервью «СЭ» ответил на вопрос об эмоциях Эдгара Севикяна от перехода в клуб.

«Насколько я знаю, он очень рад, а также мотивирован присоединиться к «Ференцварошу». Для него это новый шаг в карьере. Севикян амбициозен, с оптимизмом смотрит на свое будущее здесь», — сказал Хайнал «СЭ».

Эдгар Севикян. «Видел, что Севикяна уже сравнивают с Грилишем. Желаю Эдгару всяческих успехов!» Интервью спортивного директора «Ференцвароша»

17 января пресс-служба «Пари НН» объявила о переходе 22-летнего игрока в венгерский «Ференцварош».

Севикян провел за «Пари НН» в этом сезоне 24 матча и забил 7 голов.

ФК Ференцварош
Эдгар Севикян
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