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Сегодня, 21:15

Спортдир «Ференцвароша» отреагировал на сравнение Севикяна с Грилишем

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор «Ференцвароша» Тамаш Хайнал в интервью «СЭ» объяснил, будет ли венгерский клуб трамплином Эдгара Севикяна для перехода в клуб из топ-5 лиг.

— Предполагаете ли вы, что «Ференцварош» для него лишь трамплин для последующего трансфера в один из ведущих европейских чемпионатов?

— Мы так не рассуждали. В первую очередь, мы хотели пригласить Эдгара, и нам это удалось. Для нас важно, чтобы игроки хотели завоевывать с нами трофеи, развиваться, а потом, возможно, перебираться на другой уровень. Отмечу, что мы уже показывали ранее — из «Ференцвароша» вполне можно уезжать в ведущие европейские чемпионаты.

— Видели, что некоторые фанаты уже начали сравнивать его с Джеком Грилишем в комментариях под новостью о его переходе?

— Да, видел ха-ха. Желаю Эдгару всяческих успехов!

Эдгар Севикян. «Видел, что Севикяна уже сравнивают с Грилишем. Желаю Эдгару всяческих успехов!» Интервью спортивного директора «Ференцвароша»

17 января пресс-служба «Пари НН» объявила о переходе 22-летнего игрока в венгерский «Ференцварош».

Севикян провел за «Пари НН» в этом сезоне 24 матча и забил 7 голов.

ФК Ференцварош
Эдгар Севикян
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