В «Кармиотиссе» пожелали Кержакову удачи после слов о невыплате компенсации за работу в клубе

В «Кармиотиссе» ответили Кержакову на слова о долге перед тренером

Генеральный менеджер «Кармиотисса» Антонис Антониус в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова экс главного тренера команды Александра Кержакова о работе в клубе.

«Результаты определяют тренеров в футболе, и, к сожалению, команда была под давлением, когда ею руководил Кержаков. Желаю ему удачи в тренерской карьере!» — сказал Антониус «СЭ».

В интервью «СЭ» Кержаков заявил, что владелец «Кармиотиссы» Дмитрий Пунин до сих пор не вернул 6 тысяч евро за работу в клубе, заставив тренера подписать отказ от претензий.

40-летний Кержаков возглавлял команду с 8 февраля по 1 апреля 2023 года. За 7 матчей под его руководством «Кармиотисса» дважды победила, 1 раз сыграла вничью и 4 раза проиграла.