Вингер «Бенфики» Нерес не хочет переходить в «Зенит»

Вингер «Бенфики» Давид Нерес не собирается переходить в «Зенит», сообщает A Bola.

По информации источника, бразильский нападающий чувствует себя комфортно в португальской команде и не хочет переезжать в РПЛ.

Ранее также сообщалось, что «Бенфика» отказалась продавать «Зениту» вингера Нереса за 21 миллион евро.

26-летний вингер выступает за «Бенфику» с лета 2022 года, контракт до лета 2027 года.

В прошедшем сезоне он провел 48 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 16 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.