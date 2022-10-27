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Зарубежные

Сегодня, 08:12

Фетисов о доходах Кокорина: «Это их беда, что они, наверное, получили деньги, не заработав их»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» высказался о словах нападающего «Ариса» Александра Кокорина насчет своего заработка футболиста в течение карьеры.

«Тут надо смотреть контекст вопроса. За Кокориным особо не слежу. Это его право похвалиться чем-то, кроме спортивных достижений. Молодец. Можно порадоваться за него. Но хочу оговориться, важен контекст вопроса. Это не их вина, а их беда, что они, наверное, получили деньги, не заработав их. Правильно все сказал на самом деле. Молодец. Признался. Поэтому у нас и результаты такие, что ценятся футболисты не по тому, как играют, а по другими параметрам. Можно только сожалеть по этому поводу», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее в интервью журналисту Нобелю Арустамяну российский нападающий заявил, что заработал больше всех российских футболистов.

На счету 31-летнего Кокорина 3 гола и 2 результативные передачи в 7 матчах за «Арис». Россиянин перешел в команду из Лимасола на правах аренды из «Фиорентины» в конце августа нынешнего года.

Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
Вячеслав Фетисов
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Источник: Урунов после ухода из «Урала» может продолжить карьеру в Узбекистане