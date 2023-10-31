Семин считает, что Месси заслуженно выиграл «Золотой мяч»: «Он был украшением на ЧМ-2022»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин заявил «СЭ», что нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси заслуженно выиграл «Золотой мяч» по итогам сезона-2022/23.

«Вне всяких вопросов, Месси заслуженно выиграл «Золотой мяч». Потому что он был лучшим на ЧМ-2022, выиграл кубок и был украшением в этих матчах. Все заслуженно», — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В прошлом году 36-летний аргентинец стал победителем ЧМ-2022, который проходил в Катаре. В финале сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, пенальти 4:2). Нападающий был признан лучшим игроком финала и всего турнира.

Для Месси этот «Золотой мяч» стал восьмым в карьере. Ранее он признавался лучшим игроком мира в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.