«Арсенал» и «Манчестер Сити» давят на «Ливерпуль», «Байер» в одной победе от чемпионства, «Атлетик» покончил с кубковым проклятием

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: сотня Де Брейне

После нулевой ничьей с «Арсеналом» действующие чемпионы выдали две яркие и результативные игры. В матче с «Астон Виллой» у «Сити» блистал оформивший хет-трик Фоден. В субботу эстафету у него принял Де Брейне. Свой бенефис в 250-м матче в АПЛ за «горожан» бельгиец начал с роскошного обводящего удара, который стал ответом на быстрый гол соперника. Далее — уже после успеха Льюиса — Де Брейне ассистировал Холанну. Несколько статистических источников отметили, что это 300-й результативный пас Кевина в карьере. Тут, правда, данные разнятся, но в чем нет сомнений, так это в последнем субботнем номере полузащитника. Добив хозяев, Де Брейне довел число голов за команду до 100. С момента его перехода в «Ман Сити» больше забили только Агуэро (152) и Стерлинг (130). Но главное, что команда Хосепа Гвардиолы сравнялась по набранным очкам с «Ливерпулем» и ждет, чем ответят красные. В воскресенье мерсисайдцев ждет встреча с «МЮ».

После безумия, которое устроили в четверг «Челси» и «МЮ», удивить чем-то уже сложно. Однако «Астон Вилла» и «Брентфорд» как минимум решили не отставать, подарив болельщикам сумасшедший второй тайм с пятью забитыми мячами. «Шершни» ведь и против «МЮ» выдали крутой сюжет со спасением на девятой добавленной минуте. Здесь же их не сломали два пропущенных гола. На них команда Томаса Франка ответила тремя точными ударами за девять (!) минут, а двумя результативными передачами отметился защитник Регилон. Если бы ничего не поменялось, пошли бы разговоры о том, что команда Унаи Эмери не пришла в себя после 1:4 от «Манчестер Сити». Только в том матче бирмингемцам не мог помочь их лучший снайпер Уоткинс. Сейчас же вернувшийся в строй форвард оформил дубль и принес своей команде ничью. А еще доведший свой лицевой счет до 18 мячей Уоткинс приблизился на дистанцию одного точного удара к клубному рекорду результативности в одном сезоне АПЛ, которым пока владеет Бентеке.

Завершилась программа субботних матчей уже вторым за эту неделю пока еще временным выходом «Арсенала» на первое место. В гостях у «Брайтона» лондонцы играли с преимуществом, которое сначала не смогли реализовать чуть-чуть не попавший в дальний угол Сака и Габриэл Жезус, удар которого остановил Вербрюгген. Но в итоге бразилец заработал пенальти, а восстановившийся после травмы англичанин его реализовал. Это уже пятый в сезоне безупречный 11-метровый в исполнении Сака, который по данному показателю уступает только Палмеру из «Челси» (8 из 8). Остальное было делом техники и класса «канониров», чья серия из игр, где они не уступают, выиграв первый тайм, достигла уже 40 матчей. Снял все вопросы второй гол разыгравшегося с начала года Хаверц, а добил бывших одноклубников убежавший один на один со своей половины поля Троссар. Причем команда Микеля Артеты не только много забивает, но и классно защищается. Она не пропускаем на протяжении пяти выездных туров, чего не случалось с 1997 года, и довела разность забитых и пропущенных мячей до отметки «+50».

Испания: 40 лет ожидания

«Атлетик» сражался не только против «Мальорки», но и против своих кубковых комплексов. Баски — единственная команда, которая проиграла шесть финалов подряд, причем два последних поражения в период выхода из пандемии пришлись на один календарный год. А так как призраки прошлого — серьезная проблема, начала команда Эрнесто Вальверде не так, как может и умеет. Больше того — соперник повел в счете, забив третьим ударом в одной атаке.

И только ближе к перерыву «Атлетик» стал оправдывать свой статус фаворита. Да, Нико Уильямс забрался в офсайд, и его гол отменили, но сделано все было красиво. По правилам же удалось забить в начале второго тайма, когда Уильямс-младший вспорол оборону классной передачей, и Сансет не менее красиво закрутил мяч в дальний угол. Однако «Мальорка» — несмотря на серьезное давление — развить успех не позволила, и затащила номинальных хозяев в овертайм. Время, которое помогло островитянам пройти два раунда, включая полуфинал с «Реал Сосьедад».

Однако ставка была рискованная, о чем напомнил промахнувшийся с линии площади ворот Нико Уильямс. С другой стороны, забить мог и Муричи. Так что серия пенальти была неизбежной, а там пробил час того, кому чужды комплексы. 23-й летний голкипер Агирресабала вытащил второй удар и заставил промахнуться бившего третьим оппонента. Зато у «Атлетика» были безупречны все, включая проигравшего четыре финала Муниаина. Гуляй, Бильбао! 40 лет ожидания закончились — у тебя снова есть трофей!

Италия: троллинг от Дибалы

«Милан» более чем уверенно разобрался с «Лечче», а положивший начало разгрому гостей классным дальним ударом Пулишич установил личный рекорд результативности. Прежде американец не забивал 10 мячей в лигах топ-5. Потом же на первый план вышли штатные снайперы россонери. Жиру — как умеет только он — подстроился под мяч и мастерски пробил головой после подачи углового. А голу Рафаэла Леау, которого вывел к воротам вспоровший оборону соперника вторым в матче результативным пасом Адли, предшествовало падение в миланской штрафной Альмквиста. Как оказалось, Эрнандес остановил бывшего форварда «Ростова» без нарушения правил, но, продолжая движение с мячом, попал в голову упавшему на газон оппоненту. Судьи в этом ничего особенного не увидели, тогда как еще при счете 2:0 они оставили «Лечче» в меньшинстве. На этом счет никаких вопросов не возникло, так как не попавший по мячу Крстович каратистским движением едва не нанес тяжелую травму Чуквуэзе.

То, что в концовке первого тайма Манчини после углового отправил мяч в сетку, выглядело торжеством справедливости. Пусть с точки зрения статистики это и было особенное событие, ведь итальянские защитники не забивали за «волков» в римском дерби целых девять лет. Продолжающая бороться за место в топ-4 «Рома» в первом тайме выглядела лучше, и несколько раз «Лацио» откровенно везло. Взять хотя бы рикошет после удара Пеллегрини, когда мяч разминулся с воротами на считанные сантиметры.

«Орлы» активизировался после перерыва. Камада даже забил, но из офсайда. Потом перепалку устроили Дибала и Гендузи. Закончилось все тем, что аргентинец показал французу щиток, посвященный победе на ЧМ-2022. А Паредес спровоцировал на предупреждение толкнувшего его Педро. Стычек было чуть ли не больше, чем запоминающихся игровых моментов, и в такой день состоялось возвращение не игравшего с конца прошлого сезона Эбрахама. Забить англичанину не удалось, но он помог отстоять первую после двухлетней паузы победу над принципиальным соперником, который еще и не пропускал от «Ромы» в четырех матчах подряд.

Германия: «Боруссия» выпала из топ-4

«Бавария» точно где-то потеряла львиную долю своего менталитета. В прошлом туре мюнхенцы не проявили привычных эмоций даже в немецком класико, впервые за много лет проиграв «Боруссии» на своем поле. А когда такое было, чтобы самый титулованный клуб Германии упускал в бундеслиге перевес в два мяча?! И ладно бы в соперниках был близкий по уровню коллектив. А тут скромный «Хайденхайм» не просто отыгрался — сделал это за полторы минуты! Причем выходец из второй бундеслиги не испугался собственной смелости.

Да, она была подкреплена классной игрой в воротах Кевина Мюллера, который испортил 700-й матч своему однофамильцу Мюллеру и при счете 2:2 выдал очередной сейв, не дав отличиться Телю. Но это все равно была удивительная игра. С другой стороны, в прошлом туре «Хайденхайм» уже выдал крутое шоу, превратив 0:2 в 3:2 в Штутгарте, где третья команда чемпионата отыгралась на исходе компенсированного времени. А вот Томасу Тухелю не удалось встряхнуть своих футболистов после образцовой контратаки с выводом на удар оформившего второй дубль подряд Кляйндинстля, и «Хайденхайм» стал первым, кто обыграл баварцев в национальном чемпионате после отставания в два мяча.

Спустя несколько минут после поражения «Баварии» финальный свисток прозвучал и в Берлине, где «Байер» переиграл «Унион». В этой встрече ключевые события развернулись в добавленные к первому тайму минуты. Они вместили в себя удаление получившего вторую желтую карточку защитника берлинцев Гозенса и реализованный Вирцем пенальти. Дистанция между леверкузенцами и «Баварией» выросла до размеров шестнадцатиочковой пропасти, а это означает, что уже в следующем туре «аспириновые» могут гарантировать себе первый в истории чемпионский титул. Для этого команде Хаби Алонсо достаточно обыграть на своем поле «Вердер».

Получается, главной интригой бундеслиги становится борьба за четвертое лигочемпионское место. Здесь снова первое слово было за «Лейпцигом», который разгромил «Фрайбург» (4:1) и сравнялся с «Боруссией» по набранным очкам. Дортмундцы же в центральном матче тура принимали «Штутгарт», и данную встречу можно использовать в качестве наглядного пособия на тему важности реализации своих моментов в столь ответственных играх.

Так, в первом тайме свой шанс упустил выходивший один на один Адейеми. А в концовке случилось то, о чем в Дортмунде, возможно, будут вспоминать по окончании сезона. Когда Нюбель вытащил удар Нмечи, перед Шлоттербеком был беззащитный угол ворот, однако тот с полутора метров ударил выше. Зато Гирасси в нужный момент забил, и с 24 мячами установил новый рекорд «Штутгарта». Швабы сравнялась по очкам с «Баварией», тогда как «шмели» по дополнительным показателям все же пропустили на четвертое место «Лейпциг».

Франция: Мбаппе в роли спасателя

«ПСЖ» отыграл первые полчаса так, слово рассчитывал, что занимающий последнее место соперник сам подарит ему победу. Все мысли парижан явно были заняты Лигой чемпионов, но странно, что никак не могли себя показать те, кому Луис Энрике дал шанс. Зато «Клермон» с экс-спартаковцем Кофрие в составе защищался самоотверженно, а в атаке выжал максимум из цепочки необъяснимых ошибок парижан. Гол же 17-летнего Маюлу к разочарованию «Парк де Пренс» отменили из-за нарушения правил.

Лишь во второй половине чемпионы по-хорошему завелись, только пробить поймавшего кураж вратаря гостей долго не удавалось. Дошло до крайних мер в виде одновременного выхода на замену Маркиньюса, Ли Кан Ина и Мбаппе. Но и Килиан загубил верный шанс, пробив в руки голкиперу после попадания Гонсалу Рамуша в перекладину. Однако именно эта парочка все исправила, избавив «ПСЖ» от насмешек. Спасительной оказалось классная двухходовка с выводом Рамуша один на один.

Статистика дня

1-й раз «Кельну» удалось выиграть матч, в котором он уступал в счете на 90-й минуте.

2 игрока — баварец Кейн и форвард «Лейпцига» Опенда — повторили достижение шестидесятилетней давности. Лишь второй раз в истории сразу два новичка бундеслиги забили не менее 20 мячей.