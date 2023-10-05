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Сегодня, 13:00

«Кержаков — самый большой человек в футболе, который когда-либо появлялся в нашем клубе». Интервью с президентом «Спартака» из Суботицы

Игорь Рабинер
Обозреватель
Президент «Спартака» Никола Симович и Александр Кержаков.
Фото «СЭ»
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Игорь Рабинер встретился с Николой Симовичем, пригласившим российского тренера.

Президент «Спартака» из сербской Суботицы Никола Симович, под руководством которого работает главный тренер команды Александр Кержаков, рассказал обозревателю «СЭ» о причинах его приглашения, деталях контракта, старте сезона во главе с российским тренером и перспективах сотрудничества с ним.

— Как возникла идея приглашения Кержакова в «Спартак»?

— Она появилась после окончания прошлого сезона. Я разговаривал с некоторыми агентами, моими друзьями. Они рассказали, что дружат с Кержаковым и он ищет работу. Мы вышли с ним на связь, несколько дней общались. Вскоре вышли на подписание контракта.

— Он был единственной опцией?

— Нет, у нас было еще несколько вариантов. Но когда я узнал о возможности пригласить Сашу, то меня это сразу заинтересовало больше всего. Безусловно, он — самое большое имя в футболе, которое когда-либо появлялось в нашем клубе. Также меня очень привлек тот факт, что он — молодой тренер, который хочет расти.

Виды Суботицы, Александр Кержаков, клубное граффити. В гостях у Кержакова. Как работает в Сербии лучший бомбардир России, возглавляющий «Спартак» зенитовской расцветки

То есть был ряд причин, которые давали ему изначальное преимущество. Но важнее всего оказалось то, что в личных разговорах мы поняли, что обладаем схожими взглядами, и ему понравилась наша молодая команда. Переговоры оказались очень хорошими. Решение его пригласить точно не было сложным.

— Насколько легкими были переговоры?

— Не могу назвать их особенно сложными. Я от имени клуба и Саша обсуждали множество деталей, важных для обеих сторон. Для «Спартака» важно, чтобы наш тренер понимал и разделял клубную стратегию. У нас должна быть молодая команда (средний возраст «Спартака» — 23,2 года, в ней всего три легионера. — Прим. И.Р). Сербская лига делает акцент на прогрессе молодежи и ее трансферах на европейский рынок. Большинство клубов наполняют свой бюджет именно так. Такая же ситуация и у нас, и наш тренер должен помогать молодым игрокам расти.

Со стороны Кержакова был интерес к условиям, касающимся тренировочных полей, стадиона, инфраструктуры. Также он просматривал ряд матчей, чтобы оценить возможности отдельных игроков и команды в целом, понять уровень лиги. Но не могу сказать, что Саша был слишком требователен. Его интересовали нормальные вещи, он не настаивал на чем-то невыполнимом. Как я понял, у него был плохой опыт на Кипре, где у Кержакова не было даже каких-то базовых вещей, необходимых профессиональному футбольному клубу. Мы небогаты, но у нас такие вещи есть, поэтому никакого недопонимания не возникло (улыбается).

Фото ФК «Спартак» (Суботица)

— На каком месте «Спартак» из Суботицы в сербской Суперлиге по бюджету?

— Думаю, мы где-то в середине. Если говорить о бюджете в целом — возможно, даже немножко выше середины, но это включает в себя юношескую академию, в которую мы вкладываем большие деньги, в отличие от многих других. Мне не кажется, что больше шести-семи клубов Суперлиги инвестируют или вообще уделяют большое внимание своим академиям. Но мы известны в Сербии именно этим — вкладываемся в детско-юношеский футбол и даем выпускникам нашей академии шанс заиграть на высшем уровне, когда они того заслуживают. Если же говорить о бюджете только первой команды, то «Спартак» находится в самой середине лиги.

— Вы же недавно продали центрфорварда Срджана Хрстича в шведский «Хекен» за 1,6 миллиона евро. Насколько это помогло клубу с экономической точки зрения?

— Мы — клуб, который обеспечивает 50-60 процентов бюджета за счет продажи игроков. Для нас крайне важно совершать хорошие трансферы в Европу или на другие континенты, и два месяца назад мы продали игрока за рекордную сумму как для нас, так и для чемпиона Швеции. Для финансовой стабильности клуба это очень важно.

Александр Кержаков. Кержаков возглавил «Спартак», но не тот. Что ждет тренера в Сербии?

— Удовлетворены ли работой Кержакова в стартовой части сезона?

— Удовлетворен результатами на данный момент и уверен, что дальше мы будем только прогрессировать.

— Не нервничали, когда после шести туров у команды было две победы и четыре поражения?

— Вообще не нервничал! Сербские болельщики и многие клубы в стране совершенно нетерпеливы в отношении тренеров, и многие торопятся с их сменой. Мы делаем все возможное, чтобы не быть клубом такого типа. Стараемся дать максимально возможный шанс каждому тренеру, которого назначаем. И, видя ситуацию, я абсолютно не был обеспокоен.

— Почему?

— Знал, что команда находится в процессе становления. Тренер и игроки только узнают друг друга, поскольку многие новички пришли не с начала сезона, уже по его ходу. Понимаю, что в таких обстоятельствах требуется время, чтобы все отладить. Футболистам — чтобы привыкнуть к новой системе и требованиям тренера, тренеру — чтобы лучше узнать их возможности.

Главный тренер «Спартака» (Субботицы) Александр Кержаков.
Фото ФК «Спартак» (Суботица)

— Вы обыграли 2:0 достаточно сильную «Войводину» из вашего региона в «северном дерби». Насколько важно это было для клуба и его болельщиков?

— Да, «Спартак» и «Войводина» — две самые большие команды в этой части Сербии, и это самое принципиальное противостояние в регионе. Такие победы важны для публики, а также они придают игрокам уверенности в своих качествах и в том, что мы идем правильным путем. Надо продолжать в том же духе.

— Как у вас с посещаемостью?

— Она в Сербии вообще очень плохая. У нас на некоторых играх полторы, на некоторых — две, максимум — три тысячи. На больших матчах — с «Партизаном», «Црвеной Звездой» — по пять-шесть тысяч. Это максимум.

— Есть шанс для вашего клуба выкупить явно устаревший стадион у города и реконструировать его?

— Нет. В Сербии уже на протяжении многих лет идут разговоры о приватизации, но ничего реально не происходит.

Александр Кержаков. Александр Кержаков: «Не могу представить, что работаю в «Спартаке»

— Меньше половины стадиона «Градски» оснащено пластиковыми сиденьями. А на остальные места, где бетонные плиты, зрители приходить могут?

— Только на фанатский сектор.

— Как, кстати, активные фанаты относятся к Кержакову?

— Думаю, очень хорошо. Особенно после победы в дерби над «Войводиной».

— Можете сравнить зарплату с той, что получали предшественники Александра?

— Не хотел бы об этом говорить.

— А с деньгами, которые получают другие тренеры в лиге?

— Этого я просто не знаю, даже если бы хотел ответить на этот вопрос (смеется).

— В России было много шуток, когда Кержаков возглавил «Спартак», поскольку клуб с таким названием у нас — самый принципиальный соперник «Зенита», его родной команды.

— Знаю!

Фото ФК «Спартак» (Суботица)

— У «Спартака» (Суботица) есть какие-то братские отношения с московским «Спартаком»?

— Нет. Просто названия совпадают. Но цвета у нас такие же, как у «Зенита». И думаю, что мы ближе к нему, ха-ха!

— Хорошая ли память осталась в Суботице о другом российском тренере, работавшем со «Спартаком», — Андрее Чернышове?

— Да! Отношения с ним были отличными, и этот опыт, возможно, тоже до некоторой степени помог нам принять решение о подписании контракта с другим российским тренером. В Сербии очень редко приглашают иностранных тренеров — здесь почти всегда работают специалисты с Балкан. Сейчас только в «Спартаке» и «Црвене Звезде» — тренеры из других стран. Но после нашего прекрасного предыдущего опыта надеюсь, что сейчас он будет еще лучше.

— Вы с Кержаковым оба говорите на приличном английском. Это помогает?

— Да. Он говорит хорошо, я, надеюсь, тоже (смеется).

Артем Дзюба и&nbsp;Александр Кержаков. Зачем «Локо» Дзюба. Зачем Кержакову Кипр. Колонка Казакова

— Есть ли какая-то конкретная цель, которую вы поставили перед Кержаковым в этом сезоне?

— Да, перед началом сезона мы поставили задачу быть в топ-8, что по регламенту чемпионата Сербии позволяет играть в плей-офф. Если появится возможность забраться еще выше — конечно, будем стараться, но давайте сначала выполним главную цель, а потом будем думать о следующей.

— У Кержакова контракт — «1+1». От чего зависит «+1»?

— От желания обеих сторон в конце нынешнего сезона. Это не привязано к достижению того или иного результата. Мы просто прописали возможность продления контракта, если все будет ок и мы будем друг другом довольны. Надеюсь, что это и произойдет, и впереди нас ждет много хорошей совместной работы.

Александр Кержаков
Футбол
ФК Спартак (Суботица)
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В гостях у Кержакова. Как работает в Сербии лучший бомбардир России, возглавляющий «Спартак» зенитовской расцветки