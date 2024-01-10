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Сегодня, 21:00

Наследник Месси, Озил и звезда «Реала». Футболисты, которые играют не в ту эпоху

Артем Никулин
корреспондент отдела футбола
Пауло Дибала, Месут Озил и Иско.
Фото «СЭ»
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«Десятки», которые не сумели себя полностью реализовать.

«Да, «десяток» сейчас немного. В нынешних схемах нет нужной позиции. Роли, которая позволяет быть лидером, креативным полузащитником и связующим звеном. Сегодня слишком многие команды используют 4-3-3 — в этой схеме созидатели скорее инсайды, а не «десятки». В линейные 4-4-2 «десятка» тоже не вписывается, так что их правда осталось немного», — так Лео Месси отметил вымирание некогда популярной роли в футбольных схемах.

Роли, которая доставалась главным звездам команды, самым креативным и умным футболистам. Игроков подобного типажа мало в современном футболе, завязанном на неустанном прессинге и «физике».

Но несколько представителей вымирающего вида все же можно найти. «СЭ» выбрал четырех самых ярких представителей.

Пауло Дибала

Фото AFP

Есть ощущение, что из нынешних футболистов Дибала по таланту ближе всех к Лео Месси. Но, увы, Пауло к 30 годам так и не выиграл ни Лигу чемпионов, ни «Золотой мяч». И вряд ли исправит это в ближайшее время: аргентинец изо всех сил тащит «Рому», но куда чаще он лечится от травм в лазарете. Проблем добавляет и уровень римлян: предел их мечтаний и возможностей — квалификация в Лигу чемпионов, но никак не борьба за большие трофеи.

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В список разочарований можно записать и его карьеру за сборную Аргентины. Дибала слишком похож по умениям и стилю игры на Месси, поэтому уместить их в стартовом составе без ущерба обороне было тяжело. За восемь лет он так и не стал лидером сборной и забил всего три мяча. Зато выиграл чемпионат мира, хотя в Катаре Пауло провел на поле всего 37 минут.

Хавьер Пасторе

Фото Global Look Press

Судьба Пасторе перекликается с Дибалой: оба аргентинцы, оба начали европейскую карьеру в «Палермо», откуда перешли в топ-клуб. И оба не реализовали потенциал на сто процентов. После зажигающего сезона в Италии разбогатевший «ПСЖ» купил полузащитника и сделал его самым высокооплачиваемым игроком клуба. Под руководством Анчелотти Пасторе выиграл лигу 1 и радовал болельщиков результативностью.

Но после ухода итальянца карьера игрока пошла на спад: куча травм и новые тренеры, которые избавились от роли «десятки». Последний год в Париже Пасторе вообще не играл, а в 2018-м его перевез в «Рому» новый спортивный директор Мончи. Ренессанса не случилось: Хавьер заставил тренера перейти на 4-2-3-1, но аргентинец продолжал ломаться, а клуб провалил сезон.

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Спустя несколько лет президент «Ромы» назвал Пасторе одним из самых провальных трансферов: «Это один из худших случаев в эпоху Мончи, я не должен был доверять ему. Я дорого заплатил за Пасторе, хотя хотел Зиеша. Но Мончи забраковал Хакима после выступления на ЧМ-2018», — говорил Джеймс Палотта.

Мончи вскоре уволили, а Хавьер позже пробовал себя в «Эльче» и в Катаре, но нигде не заиграл. Сейчас 34-летний Пасторе сидит свободным агентом — кажется, завершение карьеры очень близко.

Месут Озил

Фото Global Look Press

Да, карьеру Месута сложно назвать провальной: он был частью легендарной сборной Германии и «Реала» Моуринью, но Озил мог достичь еще большего. На пике формы он перешел в кризисный «Арсенал», который обогатил магическими ассистами и видением поля, но глобально лондонцы не вернули статус топ-клуба — АПЛ и ЛЧ так и не выиграли.

А начиная с 2018-го Озил начал постепенно заканчивать с футболом, хотя ему было всего 30 лет. Немец стал куда чаще лениться, совсем не отрабатывал в обороне, приносил гораздо меньше пользы в центре поля и ругался с тренерами, а также менеджерами клуба.

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В 2021-м «Арсенал» устал от выходок Месута, и стороны расторгли контракт. Озил отправился доигрывать в Турцию, но и там красивого финала не случилось: вернуть топ-форму креативному хавбеку не удалось, зато он снова скандалил со всеми подряд. А в марте 2023-го объявил о завершении карьеры.

Иско

Фото Global Look Press

У Иско схожая история с Озилом. Испанец феерил в «Малаге», чем привлек внимание «Реала», но значимую роль в мадридском клубе начал играть с сезона-2016/17: тогда Зидан перешел на схему с ромбом, где Иско показал себя во всей красе. Но с сезона-2018/19 начался спад: при Лопетеги испанец мучился из-за травм. А когда на смену Хулену пришел Солари, то зачехлил креативщика — Иско набрал лишний вес, не стал подстраиваться под тренера и потерял место в основе.

Вскоре Перес уволил Солари и вернул Зидана, но француз уже потерял веру в Иско, и тот сидел на скамейке вплоть до ухода из клуба. В 2022-м полузащитник подписал контракт с «Севильей», которой руководил Лопетеги, но черная полоса настигла его и в новом клубе: Хулена через пару месяцев уволили, а Иско поругался с Мончи и перестал играть. Все закончилось расторжением контракта.

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Впрочем, у испанца появился реальный шанс реабилитироваться: летом он перешел в «Бетис», где показывает яркую игру при Мануэле Пеллегрини. Несколько дней назад он продлил контракт с клубом и был признан одним из лучших трансферов сезона по версии Goal.

Иско Аларкон (Иско)
Месут Озил
Пауло Дибала
Хавьер Пасторе
Футбол
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