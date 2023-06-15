Вратарь «Црвены Звезды» покорил сердце самого красивого политика Сербии. У нее строгий вид, длинные ноги и большая любовь к России

Ана Грозданович могла бы стать моделью, но продолжила семейную традицию.

Голкипер «Црвены Звезды» Никола Васильевич не может похвастать стабильной игрой в прошедшем сезоне по причине того, что проиграл конкуренцию своему коллеге Милану Борьяну. Однако свободное время он потратил с пользой если не для карьеры, то для личной жизни.

В какой-то момент на матчах клуба стала появляться Ана Грозданович — известный член Социалистической партии Сербии. Известный в первую очередь своей внешностью — нечасто в парламенте заседает стройная блондинка с белоснежной улыбкой. Никто не знал, почему девушка вдруг увлеклась футболом, а ответ на этот вопрос дал летний отпуск. Точнее, совместные фото Аны и Николы, на которых девушка нежно обнимает футболиста.

Ана Грозданович и Никола Васильевич. Фото Соцсети

Помимо того, что Грозданович состоит в уже упомянутой партии, она является председателем комиссии по образованию, культуре, молодежи и спорту. Отец и семья в целом всегда занимались политикой, поэтому судьба девушки была заранее определена. Ее главные цели состоят в том, чтобы помочь всем сербским матерям и их детям. Обеспечить им достойную и счастливую жизнь — так Ана озвучивает свою задачу.

Фото Соцсети

Шанс проявить себя она получила благодаря инициативе президента Сербии Александра Вучича дать женщинам страны больше политических возможностей. Ана ориентируется на таких видных деятелей, как Ивица Дадич и Ангела Меркель, а еще не раз признавалась в любви к России и ее культуре.

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Но даже самому целеустремленному политику требуется время для отдыха, которым может стать, например, футбол. Приходить на матч и смотреть на своего парня на скамейке запасных, конечно, не очень интересно, но, возможно, в следующем сезоне все изменится, и Никола Васильевич сыграет больше чем пять матчей за сезон. Предпосылки к этому есть — он продлил контракт с клубом до 2026 года, да и конкурент за место в воротах уже немолод.

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Свою политическую карьеру Ана начала строить в 18 лет и уже на протяжении 10 лет помогает жителям Сербии.

Фото Соцсети

Фото Соцсети