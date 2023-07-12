Агент Головина назвал переход Кузяева в лигу 1 очень важной историей для российского футбола

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал переход полузащитника сборной России Далера Кузяева во французский «Гавр».

«С какими трудностями бытовыми и футбольными столкнется Далер на первых парах во Франции? Прежде всего язык, например, Саша Головин учил и французский, и английский, новые требования тренерского штаба, адаптация в коллективе и в новой стране, надо обжиться в городе. Это будут ключевые моменты на старте. Я считаю, что это очень важная история для всего российского футбола. Наш игрок поедет во Францию, в сильный чемпионат и будет представлять Россию в Европе. Я еще раз подчеркну, что чемпионат Франции — один из сильнейших в Европе», — приводит слова Клюева Metaratings.ru.

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. После завершения сезона-2022/23 30-летний хавбек стал свободным агентом.

Россиянин перешел в «Гавр» в среду, 12 июля. 30-летний игрок подписал контракт с клубом до конца июня 2025 года.