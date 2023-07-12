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Сегодня, 16:43

Гаджиев объяснил, почему Кузяев принял решение продолжить карьеру во Франции

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал новость о переходе хавбека Далера Кузяева во французский «Гавр».

«У Далера был выбор, он предпочел Францию. С одной стороны, это спортивная составляющая, с другой — семейные дела. Там, наверное, все совпало, поэтому он выбрал этот вариант. В свое время у него уже были разные колебания где-то год-два назад. Лично для меня этот выбор хуже, чем «Зенит». Учитывая текущую обстановку, я предпочитаю место, где меня понимают, где есть русская речь. Но все люди разные», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. После завершения сезона-2022/23 30-летний хавбек стал свободным агентом.

Россиянин перешел в «Гавр» в среду, 12 июля. 30-летний игрок подписал контракт с клубом до конца июня 2025 года.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10989959-gadzhiev-obyasnil-pochemu-kuzyaev-prinyal-reshenie-prodolzhit-kareru-vo-francii.html
Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
Гаджи Гаджиев
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