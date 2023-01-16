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Сегодня, 17:57

Агент Головина оценил игру Головина в «Монако» в этом сезоне

Виктория Кравченко
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Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев поделился мнением о последних выступлениях игрока в лиге 1.

15 января футболист отметился голевой передачей в матче против «Аяччо» (7:1).

«Саша находится сейчас в хорошей форме, как и вся команда «Монако», которая показала вчера против «Аяччо» великолепную игру. Он всегда был полезным игроком, поэтому «Монако» его и приобрёл. Саша много работает, максимально выкладывается на каждой тренировке, в том числе остается заниматься индивидуально после тренировок. Все это позволяет Саше поддерживать хорошую форму», — цитирует Клюева Metaratings.ru

26-летний Головин выступает в составе монегасков с июля 2018 года. Нынешний контракт игрока с «Монако» истекает летом 2024 года.

В этом сезоне он провел за клуб 27 матчей, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-golovina-aleksandr-vsegda-byl-poleznym-igrokom-poetomu-monako-ego-i-priobryol-220235/
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