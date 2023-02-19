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Франция

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Агент Головина о голе «Бресту»: «Саша старается максимально помогать команде»

Микеле Антонов
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Global Look Press
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Агент полузащитника «Монако» Александра Головина, Александр Клюев в комментарии для «СЭ» отреагировал на гол россиянина в матче с «Брестом» (2:1) в рамках 24-го тура чемпионата Франции.

Россиянин открыл счет на 39-й минуте игры. Этот гол стал для Головина шестым в нынешнем розыгрыше лиги 1, он установил личный рекорд по голам за сезон в чемпионате Франции.

«Саша максимально выкладывается в каждой тренеровке и в каждой игре. Он много работает над собой, старается максимально помогать команде в достижении поставленых целей!» — сказал Клюев «СЭ».

«Монако» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции с 50 очками, отставание от лидирующего «ПСЖ» составляет 7 очков.

Александр Головин в&nbsp;матче &laquo;Брест&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монако&raquo;. Головин в порядке: россиянин снова забил, а «Монако» выиграл в пятый раз подряд

Александр Головин
Футбол
ФК Брест
ФК Монако
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