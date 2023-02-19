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Сегодня, 20:47

Нападающий «ПСЖ» Неймар избежал перелома голеностопа

Иван Шитик
Корреспондент
Неймар.
Фото Reuters
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Углубленное медицинское обследование показало, что нападающий «ПСЖ» Неймар избежал перелома голеностопа, сообщает журналист Адриен Гренье.

31-летний бразильский форвард получил растяжение связок в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Лилля» (4:3).

Неймар пройдет повторное медицинское обследование через 48 часов.

Как сообщает Le Parisien, 31-летний форвард может пропустить до трех недель. Отмечается, что Неймар вряд ли сыграет за «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» 8 марта.

Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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