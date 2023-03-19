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Франция

Сегодня, 16:53

«Монако» без Головина победил «Аяччо»

Футболисты «Монако»
Фото AFP
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«Монако» в гостевом матче 28-го тура чемпионата Франции победил «Аяччо» со счетом 2:0. Голы забили нападающие Виссам Бен-Йеддер и Крепин Диатта. Хозяева заканчивали встречу вдесятером после удаления форварда Сириля Байяла.

«Монако» прервал трехматчевую безвыигрышную серию в лиге 1.

Полузащитник монегасков Александр Головин, вызванный в сборную России на мартовские товарищеские матчи, пропустил встречу из-за повреждения.

«Монако» с 54 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Франция. Лига 1. 28-й тур
19 мар, 15:00. Stade Francois Coty (Аяччо)
Аяччо
0:2
Монако
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Александр Головин
ФК Аяччо
ФК Монако
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