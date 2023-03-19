«Монако» без Головина победил «Аяччо»

«Монако» в гостевом матче 28-го тура чемпионата Франции победил «Аяччо» со счетом 2:0. Голы забили нападающие Виссам Бен-Йеддер и Крепин Диатта. Хозяева заканчивали встречу вдесятером после удаления форварда Сириля Байяла.

«Монако» прервал трехматчевую безвыигрышную серию в лиге 1.

Полузащитник монегасков Александр Головин, вызванный в сборную России на мартовские товарищеские матчи, пропустил встречу из-за повреждения.

«Монако» с 54 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции.