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Сегодня, 17:52

Цорн опубликовал пост в поддержку Бека-Бека

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Томас Цорн.
Фото Никита Успенский, «СЭ»
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Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн поддержал бывшего полузащитника московского клуба Алексиса Бека-Бека после попытки суицида.

«Ты не одинок. В требовательном мире профессионального спорта ваше психологическое здоровье так же важно, как и физические возможности. Я хочу, чтобы ты знал, что являешься частью заботливого сообщества, которое тебя понимает. Помни, если сейчас многие вещи кажутся сложными, то со временем жизнь станет ярче, благодаря людям, которые тебя окружают и поддерживают. Я желаю тебе и твоей семье сил и счастья», — написал Цорн в социальных сетях.

Алексис Бека-Бека чуть не&nbsp;спрыгнул с&nbsp;моста. Бывший футболист «Локомотива» чуть не спрыгнул с моста. Что произошло с Бека-Бека?

29 сентября стало известно, что Бека-Бека намеревался спрыгнуть с моста неподалеку от Ниццы. Отмечалось, что причиной его срыва могли стать проблемы в отношениях с девушкой. На месте работали пожарные, полиция и психологи. На данный момент футболист находится в безопасности.

Француз выступал за «Локомотив» в сезоне-2021/22. 22-летний футболист провел 28 матчей за железнодорожников, в которых отметился 4 результативными передачами. В августе прошлого года он перешел в «Ниццу».

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ницца
Алексис Бека-Бека
Томас Цорн
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