Мбаппе признан лучшим игроком сезона в лиге 1 — это его четвертая награда подряд

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком сезона в чемпионате Франции. В чемпионском для парижан сезоне-2022/23, французский форвард провел 33 матча, забил 28 голов и отдал 5 результативных передач.

На награду претендовали Лионель Месси («ПСЖ»), Джонатан Дэвид («Лилль»), Секо Фофана и Лоис Опенда (оба — «Ланс»).

Мбаппе получал приз лучшему игроку сезона в 2019, 2021 и 2022 годах. В 2020-м награда не вручалась из-за пандемии коронавируса.

Также на церемонии назвали и символическую сборную сезона лиги 1.