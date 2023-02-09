Гальтье прокомментировал игру Неймара против «Марселя»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье высказался об игре нападающего парижан Неймара в матче 1/8 финала Кубка Франции против «Марселя» (1:2).

«Игра Неймара? До перерыва он находил свободные зоны, наносил хорошие удары. Он был очень недоволен, когда попал в каркас. Во втором тайме ему было тяжелее, как и всей команде, его лишили свободного пространства. Неймар максимально выложился в этой игре», — приводит слова Гальтье Time.News.

В текущем сезоне 31-летний бразилец провел за парижскую команду 26 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 16 результативных передач.