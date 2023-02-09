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Сегодня, 08:30

Гальтье прокомментировал игру Неймара против «Марселя»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье высказался об игре нападающего парижан Неймара в матче 1/8 финала Кубка Франции против «Марселя» (1:2).

«Игра Неймара? До перерыва он находил свободные зоны, наносил хорошие удары. Он был очень недоволен, когда попал в каркас. Во втором тайме ему было тяжелее, как и всей команде, его лишили свободного пространства. Неймар максимально выложился в этой игре», — приводит слова Гальтье Time.News.

В текущем сезоне 31-летний бразилец провел за парижскую команду 26 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 16 результативных передач.

Неймар Сантос
Футбол
ФК Марсель
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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